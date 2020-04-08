Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. İstanbul ekibi, 2002 doğumlu Gineli genç futbolcu Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, imza attıktan sonra Başakşehir formasıyla poz da verdi.

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başakşehir de bu dönemi fırsat bilerek bir sürprize imza attı. Turuncu-lacivertli ekip, genç yetenek Sekou Tidjany Bangoura ile sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu Gineli futbolcunun 2 yıllık kontratın altına imza attığı öğrenildi. FORMAYI GİYDİ Başakşehir formasını da giyen 18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Başakşehir'in yeni sezon öncesi ilk transferi oldu.