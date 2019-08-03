Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem
Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı zorlu mücadeleyi İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.
Kaynak: AA
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