Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti
Medipol Başakşehir, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir, Aziz Behich, Fredrik Gulbrandsen ve Furkan Soyalp'in ardından dördüncü transferini yapmış oldu.
Medipol Başakşehir, Sivasspor ile sözleşmesi biten Muhammet Demir ile anlaştığını açıkladı.
İşte Medipol Başakşehir'in sitesinde yapılan açıklama;
"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Başakşehir kadrosunu daha önce Aziz Behich, Fredrik Gulbrandsen ve Furkan Soyalp ile güçlendirmişti.
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