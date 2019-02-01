Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ı Maccabi Haifa'ya Kiraladı
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.
Lider Medipol Başakşehir, tecrübeli kanat oyuncusu Kerim Frei'ı Maccabi Haifa'ya kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
YORUMLAR