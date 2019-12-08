: Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı!

08.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:22

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve zirve iddasını güçlendiren Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 54. dakikasında Visca ile öne geçen Başakşehir, 60. dakikada Barrow'un golüne engel olamadı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 26'ya çıkarırken, Yukatel Denizlispor da 18 puana yükseldi. Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Konyaspor'u ağırlayacak.

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