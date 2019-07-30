Medipol Başakşehir'den güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı
Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren ve ön elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Başakşehir'den eğlenceli bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Başakşehir'den güldüren bir paylaşım geldi.
Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından #SenVarsanBirFazlayız hashtag ile paylaşın Devler Ligi videosu kısa sürede çok beğenildi.
Başakşehir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ
Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
YORUMLAR (7)
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Kaldıramazsan kaldırırlar gülümCevap Yaz Yayından Kaldır
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Murat Hasoğlu değil mi bu? Komik olmuş.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BAŞAKŞEHİR YILLARDIR DEVLETİ KEMİREN TAKIM . . .4 Yayından Kaldır
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TAHSİN O :))2 Yayından Kaldır
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başakşehirin yeri şampiyonlar ligi değil amatör ligtir. .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Hic komik degil. Niyet iyi olabilir ama yine de begenmedimCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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KAÇ YILDIR TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA ÖNEM VERİYORDUNUZ ŞİMDİ Mİ ŞAMPİYONLAR LİGİ GELDİ AKLINIZA :)))))))))Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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