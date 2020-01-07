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Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Medipol Başakşehir, Arda Turan kararını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada milli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.

07.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:25

Medipol Kulübü, tecrübeli futbolcu 'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Başakşehir'in yaptığı açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."


Haber Videosu

: Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
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