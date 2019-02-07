Medhi Benatia, Çocuklarının Müslüman Ülkede Büyümesi İçin Manchester United'ı Reddettiğini Açıkladı
Juventus'tan Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Medhi Benatia, "Çocuklarım için Manchester United'ı reddettim." dedi.
Premier Lig ekibi Manchester United'ın teklifine rağmen Juventus'tan Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Medhi Benatia, bu kararının gerekçesini açıkladı.
Konu hakkında konuşan Benatia, "Manchester United'ı reddettiğim için bazı yazarlardan eleştiri aldım ancak herkesin kararıma saygı duymasını istiyorum. Çünkü benim için ailem daha önemli. Çocuklarımın Müslüman bir ülkede büyümesini istiyorum" dedi.
"KARARIMA SAYGI DUYMALI"
Benatia sözlerini "Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'a da gidebilirdim ancak Al Duhail'i tercih ettim. Milli takımın teknik direktörü de bu kararıma saygı duymalı. Yine de kadroya çağırmaya layık görmezse, bunu anlayışla karşılayacağım" ifadeleriyle tamamladı.
Roma, Bayern Münih, Marsilya gibi kulüplerde oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, kış transfer döneminde 8 milyon euroya Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu.
(Sporx)
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Ama gavurun teknolojisini kullan onu görmezden gel tabi. Mesela senin saçma dinindeki kitabında kabeye deveyle gidebilirsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gavur ülkelerinde yaşayan müslümanlar her gün günah işliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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e yavrum geleydin beşiktaşımaCevap Yaz Yayından Kaldır
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O zaman Muhammed salah niye liverpool da sen niye juventustasın, katar da niye hristiyan futbolcular var. kafamda deli sorular !!!Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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adama saygı duyarım ben ateistim ama saygıyla önünde eğilyorum adamın dibi inancı uğruna şanı şöhreti elinin tersi ile yitip inandığı gibi çocuk yetiştirme peşinde para için dinin hiçe sayan müslümanlara gıçığımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır