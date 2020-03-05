Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılılar ile anlaştığına yönelik haberler çıkması üzerine, "Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Otyakmaz, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile kritik bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Ülkemizin yaşadığı durumdan dolayı üzüntümüzü belirtmek istiyorum. İnşallah her şer ilerleyen zamanda daha iyi olur. Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından iddialı rakibimiz Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacağız. Dostluk ve kardeşlik içerisinde geçeceğini düşündüğüm, sonunda Sivasspor'un kazanacağını umduğum bir karşılaşma olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"SİVAS'TA HAVA DA ZEMİN DE FUTBOLA MÜSAİT"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le maç saati değişikliği ile ilgili görüşme yaptıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Yaklaşık 15 gün önce Sayın Mustafa Cengiz böyle bir rica bulunmuştu ve 'ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" diye konuştu.
"GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TRANSFER SÖYLENTİLERİNİN ORTAYA ATILMASI NE KADAR DOĞRU?"
Takımda yer alan oyuncular hakkında transfer söylentilerinin çıkmasını eleştiren Otyakmaz, "Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce konuşuldu ve bitti. Şu an arkadaşlarımız bizimle. Galatasaray maçı öncesinde bu gibi şeylerin yayınlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki? Bundan kim fayda sağlar bilmiyorum. Takdirini taraftara bırakıyorum. Şimdi konuşulacak zaman değil" açıklamasında bulundu.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?
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BUNU YAZANLARA CEZA VERİLMELİ HERKES GS SUÇLUYOR DA ASIL HABER YAPANLAR SUÇLU DEĞİL MİCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fatihin stratejisi işte zoru görünce aynı eski bizans taktiğiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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hepsine teklif edin cimboma gidecez istanbula gidecez bizde milyon milyon kazanacaz diye hayal kurarken enayiler bizde golleri atacaz zaaaaaaaaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İlk değilki sn başkan, GS kiminle oynasa maçtan önce en iyi topcusuna, topcularına gizliden yada açık olarak teklifler götürür ve götürmeyede devam ediyor, ancak götürmesi stratejik bir uygulamada olsa etik olarak ne kadar doğrudur tartışılır, fakat götürülen topcunun bunu elinin tersiyle itmesi beklenirki buda futbolcunun karakteri ile ilgilidir, şimdiden yenilgiye kılıf hazırlamak yerine butürde açıklamalar yapmanız daha doğru olur kanaatindeyim, bu ne ilk nede son olacak mantalite değişmedikçeCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Fenerin bu haberleri tam da Sivas-gs maçı öncesi servis ettiği bu kadar barizken sivaslıların bunu bile bile oyuna gelmesi de ayrı bir komedi.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Geçen yıl yaşamıştık o komediyi, senaryo aynı isimler değişiyor2 Yayından Kaldır
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GS HER SENE AYNI TAKTİK VALLA SENİ ALICAM BANA KARŞI OYNAMA Bİ BIKMADILAR BU TAKTİKTEN SON ÖRNEĞİ MUĞDAT ÇELİK NERDE ?Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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koskoca galatasaray bi muğdata kaldı. . . onu tutacak bir oyuncu kalmadı, hiçbir önlem alınamadı. . . . ve sen de buna inandın. . Doğrucu senii. . :) futbol bilgini bi sorgula. . .1 Yayından Kaldır
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bu adam kaliteli saygın ve karakterli bir insanCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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her sene işi bu gsnin şaşırmayın yaniCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır