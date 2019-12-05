: Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak

05.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:58

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleri, seçmenler ve personele hizmet veren 7 lokanta var şimdi de 8'inci lokanta açılması için hazırlıklar yapılıyor. Sözcü'nün haberine göre, vekiller tarafından kullanılacak olan yeni bahçe lokantası binasının yapımı için ise ayrılan bütçe 8 milyon 670 bin lira oldu.

2 ARALIK'TA SÖZLEŞME İMZALANDI

Milletvekillerine hizmet verecek olan bahçe lokanta binası için, 11 milyon lira yaklaşık maliyet belirlendi ve 8 milyon 670 bin liraya anlaşma sağlandı. Yeni lokantayı 5 ayda yapacak olan 'Güzeller' firması ile 2 Aralık günü sözleşme imzalandı. Meclis'te bulunan ve 'Tabur Restoran' olarak anılan lokanta yıkılıp yerine otopark yapılmıştı. Şimdi bu bölgeye yeniden lokanta yapılacak. Yeni lokanta 550 kişilik olacak.

'YIKIP YENİSİNİ YAPIYORLAR'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Tabur lokantası vardı yıkıldı. Yık yeniden yap. Meclis, kendi işleri için daha planlı olmalı" dedi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise "Milletvekillerinden gelen talep üzerine daha önce bahçe lokantasının bulunduğu alana, milletvekili ve personel için ayrı ayrı olmak üzere 550 kişi kapasiteli yeni bir bahçe lokanta yapılıyor" diye konuştu.

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