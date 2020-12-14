Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi
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Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi

14.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:08
Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde, kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci kapasiteli HLM4 C/D isimli okulu yeniledi.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde, kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci kapasiteli HLM4 C/D isimli okulu yeniledi.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde eski okulunu yeniledi. Diagne, Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisinin de eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulun yenileme çalışmalarını yaptırdı. Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne'nin resmini çizerek 29 yaşındaki futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Okulun yuva bölümünde (4 yaş) 22, ilk ve ortaokulda (12 yaş) 253 ve lisede de (13-17 yaş) 500 olmak üzere toplam 775 öğrenci eğitim görüyor. - İSTANBUL

Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi
Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi
Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi
Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi
Mbaye Diagne, Senegal'de eğitim gördüğü okulunu yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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