Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayamayacak

Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Türkiye'ye karşı oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

09.10.2019 00:00
Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayamayacak

A Milli Takımımızın rakibi Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın doktoru Franck Le Gall, sakatlığı süren forvet oyuncusu Mbappe'nin, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ve 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçlarda dinlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

ALASSANE PLEA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach'ın santrforu Alassane Plea'yı kadroya dahil etti.

Kaynak: AA
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