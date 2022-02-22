Mbappe'nin annesi tüm sırrı bozdu! Tarihi transfer için geri sayım başladı
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Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin annesi Faiza Lamari, oğlunun Fransız ekibinde kalmasını istediğini ifade etti. Öte yandan Lamari yaptığı açıklamada, Mbappe'nin Real Madrid'in teklifinden etkilendiğini ve İspanyol devinde forma giymek istediğini belirtti.
Paris Saint-Germain'deki geleceği merak konusu olan Kylian Mbappe, yeni sezonda Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor.
REAL MADRID FORMASI GİYMEK İSTİYOR
Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre, Fransız yıldızın annesi Faiza Lamari, oğlunun Paris ekibinde kalmasını istiyor. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Leonardo ile arası iyi olan Lamari, oğlunun Real Madrid'den gelen tekliften etkilendiğini söyledi. Ayrıca haberde Mbappe'nin Real Madrid'de forma giymek istediği ve PSG ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı yazıldı.
MBAPPE'DEN ÇILGIN İSTATİSTİK
Bu sezon PSG ile 33 resmi maça çıkan Mbappe, 22 gol-16 asistlik bir performans sergiledi.
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