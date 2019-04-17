Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu, Soluğu Anadolu Efes-Barcelona Maçında Aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün mazbatasını aldıktan sonra soluğu Anadolu Efes-Barcelona maçında aldı. İmamoğlu'nu gören taraftarlar, "Ekrem Başkan" tezahüratları yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona basketbol maçını takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.
Gazete Fatih Saboviç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Anadolu Efes taraftarının "Ekrem Başkan" tezahüratlarıyla karşılaşan İmamoğlu taraftarı selamladı. Çok sayıda taraftar fotoğraf çekilmek ve selam vermek için Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu locaya gitti. İmamoğlu kendisine gösterilen sevgiye karşılık taraftarlara teşekkür etti.
YORUMLAR (11)
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tebrikler baskan, yolun acik olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bakalım kaç maça gidecek bundan sonra.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tribünlere gidip boy göstermek COOOK Tehlikeli. Lütfen DIKKAT. kiskirtmalardan sakinilsin lütfen. COK Tehlikeli bir oyun. Hocam sen Dünyanin en büyük sehirlerinden birinin basina Belediye baskani secildin. Provokasyon yapma. Ates ile oynuyorsun, sadece elini degil ÜLKEYI yakabilirsin. Lütfen dikkat.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Helal olsun başkanCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Yolun Acik Olsun Yüregi Güzel Insan??Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır