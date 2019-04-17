Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu, Soluğu Anadolu Efes-Barcelona Maçında Aldı

Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu, Soluğu Anadolu Efes-Barcelona Maçında Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün mazbatasını aldıktan sonra soluğu Anadolu Efes-Barcelona maçında aldı. İmamoğlu'nu gören taraftarlar, "Ekrem Başkan" tezahüratları yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona basketbol maçını takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.

Gazete Fatih Saboviç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Anadolu Efes taraftarının "Ekrem Başkan" tezahüratlarıyla karşılaşan İmamoğlu taraftarı selamladı. Çok sayıda taraftar fotoğraf çekilmek ve selam vermek için Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu locaya gitti. İmamoğlu kendisine gösterilen sevgiye karşılık taraftarlara teşekkür etti.

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