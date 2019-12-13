Maysan Mando’nun Genel Müdürü Tülay Şengül oldu
Maysan Mando'da yaklaşık 5 yıldır genel müdür olarak görev yapan Anıl Yücetürk'ün yerine, uzun yıllardır otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen Tülay Hacıoğlu Şengül atandı.
13.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:27
Maysan Mando'da yaklaşık 5 yıldır genel müdür olarak görev yapan Anıl Yücetürk'ün yerine, uzun yıllardır otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen Tülay Hacıoğlu Şengül atandı.
Kaynak: Dunya.com