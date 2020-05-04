Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE ortalamasının yüzde 12,66 olması nedeniyle Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.