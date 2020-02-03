Max Kruse: Uğurcan'a faul yapmadım
Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybedip zirve yarışında yara alırken, mücadelenin son dakikalarında Max Kruse ile Uğurcan Çakır arasında tartışmalı bir pozisyon yaşanmıştı. Max Kruse, pozisyonla ilgili konuştu ve Uğurcan'a faul yapmadığını söyledi.
Trabzon'da 90+2. dakikada Max Kruse, kaleci Uğurcan Çakır ile kafa topuna çıkmış ve hakem Ali Palabıyık, Vedat Muriqi'in golünü faul nedeniyle geçersiz saymıştı.
Bu pozisyon, Trabzonspor maçının bitiminde sarı-lacivertlilerin soyunma odasında defalarca ve dikkatle izlendi.
ERSUN YANAL VE KRUSE'NİN TEPKİSİ
Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcular, "Burada yok faul" diye sitem ederken karara en çok üzülen Kruse oldu.
Alman yıldız, "Nasıl böyle düdükler çalıyor? Faul yapmadım. Temasım yok" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Max Kruse: Uğurcan'a faul yapmadım
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MAÇ BİTTİ AĞLAMALARI BİTTİ HAHAHAHHACevap Yaz Yayından Kaldır
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Golü verip VAR a gitseydi, pozisyon izlenip gol kararı verilecekti. Hakemin Bunu bilmemesine imkan yok . Kasıtlı bir hareket olduğunu düşünüyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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doğru dürüst takım FB. . . trabzon hep çirkeflik peşindeCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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günahlarının içinde boğul şikebahçe :)))Cevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
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yazıklar olsun sizeYayından Kaldır
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Trabzonun attığı da buz gibi gol neyin ağlaması buCevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır
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Adam Trabzonun attığı golden bahsetmiyor kendinin kaleci ile olan pozisyonundan bahsediyor hani gol oldu da saymadılar ya sen yazıyı nere ninen okuyorsunYayından Kaldır
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Kruze de Fenerbahçeli olmuş demek ki :)))Cevap Yaz 17 13 Yayından Kaldır
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Evet bir Fenerbahçeli gibi oldu ! Ona da bu yakışırdı. Maç görüntülerini izledikten sonra bile , Fener Bahçeye saldıranların mekanı pet shoptur .Yayından Kaldır
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Fenerbahçe hepinizi üst üste koyucak ve yemin ederim şampiyon olucaz ulan!!!Cevap Yaz 13 13 Yayından Kaldır