: Max Kruse: Uğurcan'a faul yapmadım

03.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:26

Trabzon'da 90+2. dakikada Max Kruse, kaleci Uğurcan Çakır ile kafa topuna çıkmış ve hakem Ali Palabıyık, Vedat Muriqi'in golünü faul nedeniyle geçersiz saymıştı.

Bu pozisyon, Trabzonspor maçının bitiminde sarı-lacivertlilerin soyunma odasında defalarca ve dikkatle izlendi.

ERSUN YANAL VE KRUSE'NİN TEPKİSİ

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcular, "Burada yok faul" diye sitem ederken karara en çok üzülen Kruse oldu.

Alman yıldız, "Nasıl böyle düdükler çalıyor? Faul yapmadım. Temasım yok" ifadelerini kullandı.

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