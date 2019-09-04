Max Kruse, Acun Ilıcalı ile birlikte Çeşme'de tatil yaptı!

04.09.2019 11:41

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, milli takım maçları nedeniyle verilen arada soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Sabah'ta yer alan habere göre ünlü futbolcuya burada Acun Ilıcalı ve kalabalık bir ekip eşlik etti. Bir mekan çıkışında görüntülenince tedirgin olan Kruse'nin Alaçatı'yı çok beğendiği ve ev almak istediği öğrenildi.

ACUN, KRUSE'Yİ TEKNEYLE GEZDİRDİ

Bu arada ünlü televizyoncu, öğle saatlerinde Alman futbolcuyu teknesiyle gezdirdi. Kruse ve Ilıcalı akşam ise ayak tenisinde karşı karşıya geldi. İkişerli şekilde oynanan tenis maçını Acun Medya 5-4 kazandı.