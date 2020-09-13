Mavi suların "milyon dolarlık misafirleri" Bodrum koylarını mesken tuttu - MUĞLA Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri haline geldi.

Sahipleri arasında yerli ve yabancı pek çok iş insanının da bulunduğu çok sayıda mega yat, Bodrum'un maviyle yeşilinin buluştuğu koyları mesken tuttu.

Karaada, Bitez, Torba, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi koylara demirleyen lüks yatlarda bulunan misafirler, sessiz ve huzurlu ortamda, doğal güzelliklerin keyfini sürüyor.

Hazirandan bu yana üzerinde helikopter bulunan 68 metre uzunluğundaki "Lady Christine", Cayman bayraklı 75 metre uzunluğundaki "Arrow", dünyanın sayılı yatlarından "Al Lusail", Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki "Scheherazade", dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı belirtilen 75 metrelik mega yat "Cloudbreak", Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık "Titan" isimli yatı ile dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chelsea'nın sahibi Roman Abramoviç'in ultra 164 metrelik lüks yatı "Eclipse" de Bodrum'a gelen yatlar arasında yerini aldı.

Her biri büyüklüğü ve estetiğiyle dikkati çeken yatlardan bazıları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan da görüntülendi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz sektörünün izole bir tatil yolu olduğunu söyledi.

Bodrum'un doğal güzellikleri ve gastronomisiyle de çok güçlü bir tatil merkezi olduğunu ifade eden Dinç, "İnsanlar, güvenli ve huzurlu bir ortamı tercih ediyor. Mega yatlar geçtiğimiz yıllarda da çok ciddi rağbet göstermişti. Dünyaca ünlü sanatçı ve iş insanlarının salgın döneminde bile burayı tercih etmesi sektörüm adına çok sevindirici." dedi.

"Taleplerini fazlasıyla karşılayabiliyoruz"

Dinç, mega yatların bulundukları bölgeye ciddi anlamda ekonomik katkı sağladığına dikkati çekti.

Bu katkıdan sadece deniz sektörü değil, buna bağlı birçok sektöründe olumlu yönde etkilendiğini anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Bodrum dünyaca ünlü tatil merkezi olsa da mega yatların marka değerimizi daha da yukarıya taşıdığını söyleyebiliriz. Bu yatları dış basından da ciddi anlamda takip eden kitleler var. Bir yatın Bodrum'u tercih etmesi bizim için çok önem arz ediyor. Mega yatları sanayi olarak da değerlendirmek lazım. Bunun da katkısının olacağını düşünüyorum. 180 metreye varan mega yatları marinalara sığdırmak şu an fiziki şartlar olarak uygun değil. Yakıt ve kumanya gibi karadan talep ettikleri bütün isteklerini fazlasıyla karşılayabiliyoruz. Bodrum'u denizden seyretmek ayrı bir güzellik. Dünyada gezen bütün mega yatları Bodrum'un eşsiz koylarını, gastronomisini, tarihimizi görmeleri için davet ediyoruz. Onlara huzurlu ve güvenli ortamlar sağlıyoruz, taleplerini karşılayabiliyoruz. Dolayısıyla gelmemeleri için bir neden yok."

Dinç, salgın olmasına rağmen mega yat sayısında geçen yıla oranla artış yaşandığını, bu artışında devam edeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA