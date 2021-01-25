Mauro Icardi'nin Montpellier Karşısındaki Muhteşem Bitirişi

PSG, sahasında konuk ettiği Montpellier'i 4 golle mağlup etti. PSG'nin gollerini 34. ve 63. dakikada Kylian Mbappe, 60. dakikada Neymar ve 61. dakikada Icardi kaydetti. Gelin Mauro Icardi'nin golüne göz atalım.