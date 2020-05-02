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Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor

Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
02.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:04

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Mateja Kezman, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı.

Fenerbahçe'nin 2006-2007 sezonunda Atletico Madrid'den 7 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Mateja Kezman, Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olmuştu.

HAYRANLARINI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Hırslı futboluyla dikkat çeken Sırp yıldız daha sonra ise Fransız devi Paris Saint-Germain'e gitmişti. Bugün 41 yaşındaki olan Kezman, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.

İşte Mateja Kezman'ın son hali;

Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Haber Yorumları (1)
VAY KARDESİM: Para yok baskan :D (Hatirlayanlar)
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