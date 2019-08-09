MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı

09.08.2019 11:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanlığında görev değişikliği yapmasının ardından bu kez de Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığında bir görev değişikliği yaşandı. MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alınarak yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.

OSMAN DERELİ KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Osman Dereli, 1996'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Dereli, 2006 -2008 yılları arasında ABD'de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1997 yılında Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Osman Dereli, 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak çalıştı. Dereli, 25 Eylül 2012'den bu yana Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Dereli Mart 2016 tarihinde MASAK başkanı olmuştu.

HAYRETTİN KURT KİMDİR?

1979 yılında Samsun'da doğan Hayrettin Kurt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Avukatlık, TBMM'de Hukuk Danışmanlığı, Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik (Hukuk) Uzmanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya geçtiğimiz ay görevden alınmış yerine ise yardımcısı Murat Uysal atanmıştı. Uysal ilk PPK toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Çetinkaya'nın görevden alınmasına neden olarak faiz indirimini desteklemediği belirtilmişti.