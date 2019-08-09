Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile anlaştı.

09.08.2019 17:59
Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile anlaştı.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Slovak futbolcu Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli ekipte üç sezon oynadıktan sonra sözleşmesi bittin Slovak futbolcu, kulüp ile maddi konuda anlaşamayınca boşa çıkmıştı. Atalanta ile anlaşan Martin Skrtel, 1 yılığına siyah-mavili formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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