Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
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Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin bugün ödeneceğini ifade ederek ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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