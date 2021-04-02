Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı nakdi ücret ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.