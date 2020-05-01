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Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi

Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
01.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:16

Kariyerine Çin'de devam eden Marouane Fellaini, salgın döneminde gelir elde edemediği için büyük maddi sıkıntı içine düşen ve amatör kümeye düşürülme tehlikesi bulunan eski kulübü Standard Liege'e 3 milyon Euro borç verdi.

Çin'in Shandong Luneng kulübünde futbol yaşamını sürdüren Belçikalı Marouane Fellaini, eski kulübünü unutmadı.

Fellani, salgın döneminde gelir elde edemediği için büyük maddi sıkıntı içine düşen ve amatör kümeye düşürülme tehlikesi bulunan Standard Liege'e 3 milyon Euro borç verdi.

32 yaşındaki futbolcu, 2006-2008 yılları arasında kırmızı beyazlıların formasını giymişti.

5 MAYIS'TA KARAR VERİLECEK

Belçika'da 10 kez şampiyonluk yaşayan Standard, nisan başında Belçika Futbol Federasyonu'ndan profesyonel lisans alamamıştı. Kulüp CAS'a başvururken, Fellaini ve diğer yatırımcıların desteği ile lisans alması bekleniyor. Konuyla ilgili karar 5 Mayıs'ta verilecek.

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