Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi

Kariyerine Çin'de devam eden Marouane Fellaini, salgın döneminde gelir elde edemediği için büyük maddi sıkıntı içine düşen ve amatör kümeye düşürülme tehlikesi bulunan eski kulübü Standard Liege'e 3 milyon Euro borç verdi.