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Marmaris, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var

Muğla'da satılan çam balına, koronavirüsün bağışıklığı zayıf kişileri hedef alması sonrasında talep arttı. Kilosu yaklaşık 30 TL'den satılan ünlü çam balı, virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

14.03.2020 08:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:45
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesi, ünlü çam balıyla da dikkat çekiyor. Çam ormanlarıyla çevrili Marmaris, ülkenin çam balı üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Marmaris'in Osmaniye, Turunç, Çamlı, Taşlıca ve Bayır gibi 11 kırsal mahallesinde 711 arıcı, çam balı üretiyor. Bu yıl 300 binin üzerindeki kovandan 150 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise arıcılığın gelişmesi için eğitimler düzenliyor. Geçen yıl eylül ayından itibaren açılan kurslara katılan arıcılar, bilgilendirildi. Ayrıca arıcılara devlet desteği sağlandı. 850 gram çam balı 30 TL, 2 kiloluğu 60 TL ve 3 kiloluğu 90 TL'ye; 27 kiloluk tenekeler ise 500 TL'ye alıcı buluyor.

''SON BİR AYDA YURT GENELİNDE KARGO SİPARİŞİ ARTTI''

Kış mevsiminde soğuk algınlıklarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle tercih edilen bal, koronavirüs salgını sonrası daha fazla talep görmeye başladı. Hastalıklara karşı önlem almak isteyen vatandaşların listesinde, bal ilk sıralarda yer aldı. Sertifikalı arı yetiştiricisi ve arıterapi eğitmeni de olan bal satıcısı Duygu Gürbüz, "Bu yıl çam balı rekoltesi çok yüksek olacak. Son 1 ay içinde yurt genelinde kargo ile sipariş arttı. İnsanlar balın antiseptik özelliklerin farkına vardı ve daha bilinçli tüketiyor. Özellikle soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlığı olanlara ılık su ile karıştırarak içmelerini tavsiye ediyoruz. Antiseptik özelliği nedeniyle koronavirüs gibi rahatsızlıkları için vücut direncini yükseltir. Bal siparişi vermek için arayanlar, bu virüslere faydası olup olmadıklarını soruyorlar. Doğal ürün olduğu için bu tür rahatsızlıklara faydası olduğunu söylüyoruz." dedi.

HER DERDE DEVA ÇAM BALI, 13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Hem üretim hem de bal satışı yapan arıcı Gökhan Kemal Kaya, virüs salgını sonrası satışların arttığını belirtti. Marmaris'in ünlü balının ihraç edildiğini belirten Kaya, "ABD, Almanya, Rusya başta olmak üzere 13 ülkeye ihraç ediyoruz. En çok Orta Doğulu turistlerden talep geliyor. Bu yıl Katar, Ürdün, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelere de satışa başladık. Geçen yıl 80 bin ton civarında olan rekoltenin bu yıl, 150 bin ton civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının iyi seyretmesi, rekolteyi artıracaktır." dedi. Arıcılık ve bal satışı yapan Gülderen Karadere ise, "Bu yaz sezonu hasadında rekor bir bal üretimi bekliyoruz. Günümüz doğa olayları nedeniyle arıcılık risk almaya başladı. Arıcılığın daha iyi noktaya gelmesi için devletimiz çok güzel eğitimler ve maddi destekler sağlıyor. Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyorum." dedi.

ÇAM BALI VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Mühendis Cem Akkanat, "İstanbul'dan hafta sonu tatile geldim. İstanbul'da olduğumda kargo yaptırıyorum ve sürekli çam balı kullanıyorum. 1 kilo bir ay demeden bitiyor. İnsanlarımız bu dönemler de bal tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çam balı vücut direncini artırıyor ve üst solunum rahatsızlıkları olan benim gibi kişilere çok iyi geliyor." dedi. Müşterilerden Ahmet Altın da, "Özellikle kış mevsiminde arı ürünleri ve çam balı tercih ediyorum. Üst solunum yollarına iyi geliyor. Bu son zamanlarda çıkan çeşitli virüslere karşı da vücut direncini artırır. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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