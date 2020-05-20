Mario Mandzukic'in Juventus'ta Son Golü
Juventus formasıyla geçirdiği beş sezonda sekiz kez kupa kaldıran Hırvat yıldız Mario Mandzukic, İtalyan ekibin formasıyla attığı 44 golün sonuncusunu Mayıs 2019'da oynanan Atalanta karşısında attı.
20.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:10
Juventus formasıyla geçirdiği beş sezonda sekiz kez kupa kaldıran Hırvat yıldız Mario Mandzukic, İtalyan ekibin formasıyla attığı 44 golün sonuncusunu Mayıs 2019'da oynanan Atalanta karşısında attı.
Kaynak: Dugout