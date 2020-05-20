Mario Mandzukic'in Juventus'ta Son Golü Juventus formasıyla geçirdiği beş sezonda sekiz kez kupa kaldıran Hırvat yıldız Mario Mandzukic, İtalyan ekibin formasıyla attığı 44 golün sonuncusunu Mayıs 2019'da oynanan Atalanta karşısında attı.

Juventus formasıyla geçirdiği beş sezonda sekiz kez kupa kaldıran Hırvat yıldız Mario Mandzukic, İtalyan ekibin formasıyla attığı 44 golün sonuncusunu Mayıs 2019'da oynanan Atalanta karşısında attı. Kaynak: Dugout