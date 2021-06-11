Marco Verratti Euro 2020 İtalya maçında oynamayacak mı, neden yok? Kadroda yok mu, sakatlandı mı?
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Marco Verratti Euro 2020 İtalya maçında oynamayacak mı, neden yok? Kadroda yok mu, sakatlandı mı?

Marco Verratti Euro 2020 İtalya maçında oynamayacak mı, neden yok? Kadroda yok mu, sakatlandı mı?
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Euro 2020 maçlarının yaklaşmasıyla birlikte bazı futbolcuların kadroda olup olmadıkları araştırma konusu oldu. Bu isimlerden birisi de Marco Verratti. Peki, Marco Verratti maçta neden yok? İtalya maçında Marco Verratti sahada olmayacak mı? Marco Verratti maçta oynamayacak mı? Marco Verratti sakatlık mı geçirdi?

Marco Veratti turnuvada yer almadı. Bunun ardından futbolseverler Marco Verratti neden yok, ne zaman gelecek? sorularını merak etti. Detaylar yazımızda.

MARCO VERRATTİ İTALYA MAÇINDA YOK MU? SAKATLANDI MI?

İtalya'nın en iyi orta saha oyuncularından birisi olan Marco Verratti geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Sakatlığı dolayısıyla İtalya maçlarında oynamayacak olan Marco Verratti'nin sakatlığının 21 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği tahmin ediliyor.

MARCO VERRATTİ KİMDİR?

Marco Verratti (d. 5 Kasım 1992), İtalyan futbolcudur. Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

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Marco Verratti Euro 2020 İtalya maçında oynamayacak mı, neden yok? Kadroda yok mu, sakatlandı mı? - Haberler
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