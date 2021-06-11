Marco Verratti Euro 2020 İtalya maçında oynamayacak mı, neden yok? Kadroda yok mu, sakatlandı mı?

Euro 2020 maçlarının yaklaşmasıyla birlikte bazı futbolcuların kadroda olup olmadıkları araştırma konusu oldu. Bu isimlerden birisi de Marco Verratti. Peki, Marco Verratti maçta neden yok? İtalya maçında Marco Verratti sahada olmayacak mı? Marco Verratti maçta oynamayacak mı? Marco Verratti sakatlık mı geçirdi?