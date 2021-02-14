Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını elleriyle temizlemesi Kasımpaşa maçına damga vurdu

Galatasaray taraftarının son dönemde sert bir dille eleştirdiği Marcao, Kasımpaşa maçında kendisini affettirdi. Kusursuza yakın bir performans sergileyen Brezilyalı stoperin Mostafa'nın kullanacağı penaltıdan önce beyaz noktayı elleriyle temizlemesi ise maça damga vurdu. Marcao'ya temizleme işleminde Onyekuru da yardım etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta oldukça zorlandı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken Kasımpaşa kalesini abluka altına Aslan, 87'de Ertuğrul'un Onyekuru'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Kar yağışı sonrası zemin ağırlaşırken, penaltı noktasına Mostafa'dan önce Onyekuru ve Marcao geldi. Özellikle Brezilyalı stoper, yaklaşık 1.5 dakika boyunca penaltı noktasını elleriyle temizledi.

TARAFTARI MEST ETTİ

Penaltı noktasını temizleyen ve Mohamed'in topa daha rahat vurmasını sağlayan Marcao'nun bu hareketi Galatasaray taraftarını da mest etti. 25 yaşındaki oyuncunun performansı ve galibiyet isteği sonrası Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Marcao'ya övgüler yağdırdı.

Topun başına geçen Mohamed, net bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, liderlik koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe'den devraldı.