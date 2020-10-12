Marcao'nun, yüzde 15 indirimden rahatsız olduğu için gerginleştiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marcao'nun, yüzde 15 indirimden rahatsız olduğu için gerginleştiği ortaya çıktı

12.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:24

Galatasaray'da olay adam Marcao'nun gergin tavırlarının nedeni ortaya çıktı. 850 bin Euro'luk maaşına zam beklerken yapılan yüzde 15 indirimden rahatsız olan Brezilyalı stoperin kızgın olduğu ve bunun da Florya'ya yansıdığı ortaya çıktı.

Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu.

Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti. Hazırlık maçında karşısında genç oyuncular olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerine oldukça sert giren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığı Halil'in üzerine yürüyüp itince hocası Terim tarafından kenara alındı.

850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarı-kırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

ROMA'YA TRANSFER OLMAYI İSTİYORDU

Eylül ayı maaşı hesabına 12 bin 750 bin Euro az yatırılan Marcao, 11'e ilk yazılan isim ancak takımın maaş bütçesinde 14. sırada yer alıyor. Çok istediği Roma'ya transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Sambacı'yı Newcastle da takibe alsa da Galatasaray'da kalmıştı. Sezona oldukça formda başlayan Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Sabah)

Marcao'nun, yüzde 15 indirimden rahatsız olduğu için gerginleştiği ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Melania Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Fatma Girik Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma Kaza Bakan Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marcao'nun, yüzde 15 indirimden rahatsız olduğu için gerginleştiği ortaya çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 15:23:55. #1.14#
title