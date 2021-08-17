Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı
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Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı

Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Giresunspor maçının 61. dakikasında Galatasaraylı Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması gündeme oturdu. Yaşanan olaylar sonrasında Brezilyalı futbolcu kırmızı kartla saha dışına atılırken Fatih Terim de Kerem'i oyundan çıkardı. Kenara gelen genç yıldız, Fatih Terim'e "Sus dedim kafa atıyor hocam" dedi.

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk damga vurdu. Yaşanan olayların ardından teknik direktör Fatih Terim tarafından saha kenarına alınan genç yıldız, hocasına dert yandı.

FATİH TERİM'E YAŞANANLARI ANLATTI

Marcao, Kerem'e attığı yumruk sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kerem de Fatih Terim tarafından yedek kulübesine alındı. Hocasına yaşananları anlatan genç yıldız, "Sus dedim kafa atıyor hocam" diyerek isyan etti.

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Ali Gülhan
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Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı - Haberler Spor
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