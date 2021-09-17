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Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu

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Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e saldırdıktan sonra ligde 8 maç ceza alan Marcao, Avrupa Ligi'nde formasına kavuştu. Savunmada kusursuz oynayan Marcao, geriden top çıkarmada sıkıntı çeken takımına ilaç oldu. Victor Nelsson'un da Marcao'nun gelişiyle performansı arttı. Danimarkalı stoper ilk kez tam not aldı.

Galatasaray'ın Lazio galibiyetinde Marcao büyük pay sahibi oldu. Formasına kavuşan Brezilyalı stoper, hamleleri, oyun kurması ve kritik müdahaleleriyle savunmada fark yarattı.

Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu

NELSSON KENDİNİ BULDU

Nelsson'un yanında bu kez Marcao oynayınca Danimarkalı stoperin de performansı değişti. Luyindama varken sol stoper oynayan Nelsson, ilk kez tam not aldı. Savunmada yeni partnerlerin Marcao ve Nelsson olması bekleniyor.

Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
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