Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu

Galatasaray'ın Lazio galibiyetinde Marcao büyük pay sahibi oldu. Formasına kavuşan Brezilyalı stoper, hamleleri, oyun kurması ve kritik müdahaleleriyle savunmada fark yarattı.

NELSSON KENDİNİ BULDU

Nelsson'un yanında bu kez Marcao oynayınca Danimarkalı stoperin de performansı değişti. Luyindama varken sol stoper oynayan Nelsson, ilk kez tam not aldı. Savunmada yeni partnerlerin Marcao ve Nelsson olması bekleniyor.

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