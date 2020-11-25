Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti

Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım'da vefatı futbolda acı bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bundan tam 15 yıl önce aynı gün bir başka futbol efsanesi George Best de yaşamını yitirmişti.