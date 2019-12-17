Bağcılar'da engelliler için kurulan mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor

17.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16

Engellilerin istihdamına yönelik kurulan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda hizmet veren mantar üretim atölyesi, çalışmalarını artırarak devam ediyor. Atölyedeki eğitime down sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan 38 kişi katılıyor. Eğitmen Derya Subaşı koordinesinde kursiyerler, kompost hazırlanmasından sulamaya, mantar hasadından pazarlanmasına kadar mantarın her anına tanıklık ediyorlar.

"BİR TONDA YÜZDE 30 BAŞARI SAĞLADIK"

Engellilerin takım ruhunu oluşturduklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini belirten Subaşı, "36 günde bir ton komposttan 300 kilo mantar aldık. Bir tonda yüzde 30 başarı sağladık. Firmalarda yüzde 30 başarının en üst düzeyidir. Biz çocuklarla birlikte bunu başardık. Hedefimiz bir yıl içinde 1.5 ton mantar almak. Engellilerimiz burayı çok sahiplendiler. Bir kursiyer gibi değil buranın işçisi gibi çalışıyorlar. Artık profesyonel oldular aralarından en az 15'i bir firmada rahatlıkla çalışabilir" dedi. Engelli gençler, mantar üretim atölyesinde teorik bilgiyi pratiğe dökerek hem motive oluyorlar hem de ilerisi için kendine iş ortamı oluşturuyor.

Mantar üretim atölyesinden görüntüler;

Kaynak: İHA