Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Dilek: Real Madrid, Ankaragücü'yle Karşılaşmak için Ankara'ya Gelsin

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Ankara'da 25 yıldır milli maç oynanmadığını belirtti. Yavaş, Ankaragücü'nün birtakım kişisel hırslar uğruna küme düşürüldüğünü savunarak "Dileğim Real Madrid'in Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ankaragücü'yle karşılaşmak için Ankara'ya gelmesi" dedi.

BAZI PROJELERİNİ AÇIKLADI

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş Halk TV'de katıldığı programda bazı projelerini açıkladı. Sandık güvenliğine de değinen Yavaş, 60 bin kişilik bir ekiple seçime hazırlandıklarını belirtti.

ANKARA'NIN HER YERİNİ AVUCUMUN İÇİ GİBİ BİLİYORUM

Ankaralılık meselesinin tamamen Ankara'da yaşamakla ilgili olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, "Mesele Ankara'da yaşamak. Ben Ankara'nın her yerini avucumun içi gibi biliyorum. Rakibimin ise Ankara'nın birçok yerini bilmediğini ve bunun onun için hem de Ankaralılar için bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum.

Ankara'nın birçok ilçesini ve yerini daha iyi bildiğime inanıyorum. Kendisini bürokratları yönlendireceği için, onlar ne kadar yönlendirirse o kadar bilecek" diye konuştu.

"FUTBOL OYNAYARAK BÜYÜDÜK"

Yavaş, çocukluğunun tarlalarda maç yaparak geçtiğini ifade ederek, "Şimdiki gibi bilgisayar telefon yoktu. Futbol oynayarak büyüdük. Tarlalar, arsalar uygundu, her yer böyle beton değildi" dedi. Ankara'ya gelir gelmez ilk olarak Gençlik Parkı'na gittiklerini belirten Yavaş, "Buluşma yerimiz Ulus'ta heykelin dibiydi. Zaman geçtikçe Ankara bu özelliklerini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA 25 YILDIR OYNANAN MİLLİ MAÇ YOK"

Bir zamanlar Ankara'da bir amatör ruh olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, "Beypazarıspor'un Ankara şampiyonu olduğu yıllarda 19 Mayıs Stadı'na maç izlemeye gidenler, mutlaka dış sahadaki maçları da izlerdi" dedi. Ankara'nın stat konusunda hep mahrum bırakıldığını belirten Mansur Yavaş, şunları söyledi:

Bugün, takımları 3. Lig'e ya da amatör kümeye düşmüş birçok ilde boş, büyük stadyumlar var. Ancak, Ankara'da maalesef güzel bir stat yok. Şimdi yapacağız deniliyor ama artık vaatlerin de bir anlamı kalmadı. Yüz yıllık bir çınar olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği stat olmadığı için dışarıda oynuyor. Ankara'da 25 yıldır oynanan milli maç yok. Benim bundan şikâyet etme hakkım var ama rakibimin yok. Onlar 17 yıldır iktidardalar ve Ankara'da 25 yıldır milli maç oynanmadı.

"DİLEĞİM REAL MADRİD'İN BARCELONA'NIN ANKARA'YA GELMESİ"

Ankaragücü'nün birtakım kişisel hırslar uğruna küme düşürüldüğünü savunan Yavaş, "Destek olacağız ama biz yöneteceğiz düşüncesiyle borçlandırıldı. O borçların da doğru olup olmadığı bile belli değil. İsmine bile haciz konmak istedi ama Ankaragücü küllerinden doğdu. Büyük bir azimle süper lige kadar geldi.Ankaragücü'ne verebileceğim, sürekli destek olacak yollar bulacağım ama yönetimine asla karışmayacağım. Dileğim Real Madrid'in Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ankaragücü'yle karşılaşmak için Ankara'ya gelmesi" diye konuştu.