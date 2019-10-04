Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak

04.10.2019 22:55

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen Altındağ ilçesinde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan çocukların servis ücretlerini büyükşehir belediyesi karşılayacak. Büyükşehir'e ait toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere ise Ankarakart bakiyesi yüklenecek. Ayrıca Ocak ayından itibaren dağıtılması planlanan yardım kartlarıyla vatandaşların marketten ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabileceği de açıklandı.

Maddi durumu olmayan ailelere sosyal yardımların devam edeceğini açıklayan Başkan Yavaş, kısa süre içinde kart sistemine geçilmesiyle bu ailelerin çocuklarına ulaşım desteği sağlayacaklarını söyledi.

ALTINDAĞ BÖLGESİ PİLOT SEÇİLDİ

Başkan Yavaş, pilot bölge olarak seçtikleri Altındağ ilçesinde binlerce çocuğun servis ücretlerini karşılayacaklarını ifade etti.

Ocak ayından itibaren dağıtılması planlanan yardım kartlarıyla vatandaşların marketten ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabileceğini vurgulayan Başkan Yavaş, su parasının ve 52 biniş

ÖĞRENCİLERE ANKARAKART BAKİYESİ DE YÜKLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bölgede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesinin dışında toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de Ankarakart bakiyesi yüklenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarından yararlanan ailelerin içinde 6 bin 553 öğrencinin otobüs kartı ücretsiz karşılanacak.