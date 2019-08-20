Manisaspor'da altyapıya takviye sürüyor
Borçları nedeniyle profesyonel transfer yapması yasak olan Manisaspor, altyapısına takviyeleri sürdürüyor.
Borçları nedeniyle profesyonel transfer yapması yasak olan Manisaspor, altyapısına takviyeleri sürdürüyor. Geçen sezon tamamı altyapı patentli kadrosu kalan siyah-beyazlılar, kendi bünyesi ve farklı kulüplerden Mert Uygun, Haktan Tozlu, Ferdi Özdek, Bilal Budak, Barış Güner, Burakcan Balcı, Vahap Aydemir ve Berkay Yaman'ı A takıma dahil etti. Bir kısmı geçen sezondan bu yana kulüp bünyesinde yer alan genç futbolcular, 6 aylık bekleme süreleri dolunca profesyonel yapılacak. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacak Manisaspor, eski yabancılardan Dimov'a olan borcu yüzünden FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle sezona eksi 6 puanla başlayacak.