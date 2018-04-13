Manisa Tso'nun Yeni Başkanı Mehmet Yılmaz Oldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Yılmaz seçildi.

Manisa TSO'nun yeni yönetim kurulunu belirlemek için MTSO Bülent Koşmaz Hizmet Binasında seçim yapıldı.



İdris Şendil ve Mehmet Yılmaz'ın yarıştığı seçimde 65 üyeden 40'nın oyunu alan Yılmaz, odanın yeni başkanı oldu.

Seçimi kazanan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Uzun bir takvim süresinin bugün itibarıyla sonuna geldik. Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının çok değerli 65 meclis üyelerimizin 40 oyunu alarak, yönetim kurulu başkanlığına bizi layık gördüler. Artık yeni bir sürece başlıyoruz. 65 kişiyle birlikte Manisa ticaretine gönül veren tüm üyelerimizi kucaklamakla mükellefiz. Üzerimizde bir sorumluluk var ve bu sorumluluğun gereğini 27 yıllık birikimimiz, bu camianın içerisinde sürekli bulunmamızdan dolayıda bir sıkıntı olmayacağını kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Seçimimiz hepimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.