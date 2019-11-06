Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35 ila 9,85 liradan satıldı.
06.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:30
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35 ila 9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Fiyat
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|-
|9,35
|9,85
|Çiğitli Pamuk (41 Renk)
|kg
|3,76
|-
|-
|Çiğitli Pamuk (51 Renk)
|kg
|3,42
|-
|-
Kaynak: AA