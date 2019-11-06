Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35 ila 9,85 liradan satıldı.

06.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:30
Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 9,35 ila 9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün BirimFiyat En düşük fiyat En yüksek fiyat
Çekirdeksiz kuru üzüm kg - 9,35 9,85
Çiğitli Pamuk (41 Renk) kg 3,76 - -
Çiğitli Pamuk (51 Renk) kg 3,42 - -

Kaynak: AA
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