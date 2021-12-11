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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: Bitci Timsah ParkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan DuranBursaspor: Erhan Erentürk, Alaskarov (Dk. 86 Vefa Temel), Hasan Ayaroğlu, Matavz (Dk. 86 Batuhan Kör), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 86 Tuğbey Akgün), Bruno (Dk.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran

Bursaspor : Erhan Erentürk, Alaskarov (Dk. 86 Vefa Temel), Hasan Ayaroğlu, Matavz (Dk. 86 Batuhan Kör), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 86 Tuğbey Akgün), Bruno (Dk. 78 Capan), İsmail Yüksek, Acolatse

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Aktaş (Dk. 59 de Sousa), Gakpa, Hakan Barış, Anıl Koç, Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 82 Ahmet Kesin), Mehmet Yılmaz (Dk. 59 Veli Çetin), Erhan Kara (Dk. 59 Ouambe), Okan Eken

Goller: Dk. 52 Alaskarov (Bursaspor), Dk. 78 Ouambe (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Erhan Kara, Dk. 90 Okan Eken (Manisa FK), Dk. 7 Acolatse, Dk. 30 Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

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