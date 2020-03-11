Manisa FK garanti peşinde TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aralık ayından itibaren sergilediği istikrarsız performansla zirveden inip lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Tarsus İdman Yurdu deplasmanına Play-Off'u erken garantilemek için çıkacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aralık ayından itibaren sergilediği istikrarsız performansla zirveden inip lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Tarsus İdman Yurdu deplasmanına Play-Off'u erken garantilemek için çıkacak. Grupta halen 60 puanla 2'nci sırada bulunan Manisa ekibi, 17 puan gerisinde, 43 puanla 6'ncı sıradaki Tarsus'u yendiği takdirde bitime 6 hafta kala Play-Off biletini alacak. Samsunspor'un hata yapmasını kollayan Manisa FK, ligde direkt şampiyonluğu kaçırırsa da Play-Off maratonuna formda ve moralli girmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA