Mandzukic için en önemli aday Fiorentina Sezonluk 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık teklifInter de ilgileniyor - Hırvat yıldız Mario Mandzukic, kendisine yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Fiorentina'ya yakın.

Sezonluk 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık teklif Inter de ilgileniyor - Hırvat yıldız Mario Mandzukic, kendisine yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Fiorentina'ya yakın. Sezon ortasında Sezon ortasında Juventus ile yollarını ayırarak Al Duhail'in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte Katar ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic'e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.Fiorentina, Mandzukic'e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan haber e göre Mandzukic'in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi. Adı Süper Lig'den de birçok ekiple de anılan Mandzukic ile Inter'in de yakından ilgilendiği belirtildi.

Kaynak: DHA