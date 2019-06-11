Manchester Unitedlı Paul Pogba: Müslüman olmak beni daha iyi bir insan yaptı

Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, neden Müslüman olduğuna dair samimi açıklamalar yaptı. The Times'ın özel ekine konuşan Pogba, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğundan bahsetti.

"MÜSLÜMAN OLARAK DOĞMADIM, ANNEM MÜSLÜMANDI"

Kendisini çok daha huzurlu hissettiğini anlatan Fransız futbolcu, "Müslümanlık iyi yönde hayatıma etki etti çünkü ben Müslüman olarak doğmadım. Annem Müslümandı. Ancak ben herkese saygı duyarak büyüdüm.Müslüman olmak hayatımdaki her şeyi iyi yönde etkiledi, değiştirdi. Kendi içinde her şeyi sorguluyorum. Müslüman birçok arkadaşımla konuşuyoruz, beraber ibadet ediyoruz. Kendimi farklı hissediyorum. Beni daha iyi bir insan yaptı Müslümanlık" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLIĞIN TERÖRLE ALAKASI YOK"

Müslümanlığı terörle bağdaştırılmasının doğru olmadığını aktaran Pogba, "Herkesin gördüğü gibi terörle alakası yok. Medya yoluyla duyulan haberleri bir kenara bırakırsak İslamiyet çok güzel bir din" dedi. Geçtiğimiz ay ramazan ayında Kurt Zouma ile beraber Mekke'ye gittiklerini de anımsatan Paul Pogba, Müslüman olduktan sonra her şeye dikkat ettiğini söyledi.

"GÜNDE 5 KEZ NAMAZ KILMAK GEREKİYOR"

Alkol almadığını ve namaz kıldığını anlatan tecrübeli oyuncu, "Günde 5 kere namaz kılmak gerekiyor. Bunu şükretmek ve iman etmek için yapıyorsunuz" diye konuştu.

(Skorer)