Manchester United taraftarları Old Trafford'ta protesto düzenledi
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Manchester United taraftarları Old Trafford'ta protesto düzenledi

Manchester United taraftarları Old Trafford'ta protesto düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesine karşı Old Trafford'ta protesto düzenledi.

Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesine karşı Old Trafford'ta protesto düzenledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchestester United'ta yüzlerce taraftar, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişiminde bulunulması sebebiyle Old Trafford'ta toplandı. Yerel saatle 14.00 civarında stadyuma girip bariyerleri yıkan taraftarlar, kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesin, protesto etti. Öfkeli taraftarlar, ayrıca Manchester United'ın, Liverpool'la oynayacağı müsabaka öncesinde futbol takımının kaldığı otelinin girişini de kapattı.

Taraftarların güvenlik görevlilerinin tüm engellerine rağmen bariyerleri aşarak Old Trafford'ta öfkeli bir protesto düzenlemesi nedeniyle Manchester United'ın Liverpool ile yerel saatle 16.30'da yapacağı karşılaşma ileri bir saate alındı.

Manchester polisi, Liverpool'un da otelinde kalmaya devam etmesini söylerken, gösterici taraftarlar için aramaların devam ettiğini belirtildi. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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