Manchester United, Southampton deplasmanında 3 puanı 90+2'de aldı
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Manchester United, Southampton deplasmanında 3 puanı 90+2'de aldı

29.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:18
Manchester United, Southampton deplasmanında 3 puanı 90+2'de aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90+2. dakikalarda Edinson Cavani'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı.

Manchester ekibi puanını 16'ya yükseltirken, Southampton 17 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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