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Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı

Manchester United, ara transfer döneminde Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı
01.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:08

Manchester United, ara transfer döneminde Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Manchester United, devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs'ta sona eren kiralık sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

30 yaşındaki futbolcu, Manchester ile 8 resmi karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Odion Ighalo kariyerinde Lyn, Udinese, Cesena, Granada, Watford ve Changchun YaTai takımlarında forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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