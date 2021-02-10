Manchester United'lı Fernandes, galibiyet golünü atan takım arkadaşına küfretti

Manchester United'ın West Ham United'ı 1-0 yenerek tur atladığı Federasyon Kupası maçında atılan gol sonrası Bruno Fernandes kendinden önce topu vurup gol atan takım arkadaşı Scott McTominay'e "O pası benim için atmıştı a... s..." diyerek tepki gösterdi.

Manchester United'ın West Ham United'ı 1-0 yenerek tur atladığı Federasyon Kupası maçı sırasında Bruno Fernandes ile galibiyet golünü atan Scott McTominay arasındaki diyalog canlı yayına yansıdı.

Marcus Rashford, ceza sahası içerisinde bulunan Bruno Fernandes'e pasını çıkardı. Araya sürpriz bir koşu atan Scott McTominay, fileleri havalandırarak turu getirdi.

"O PAS BANAYDI"

Gol sevinci sırasında Bruno Fernandes, McTominay'ın yanına koşarak, 'O pası benim için atmıştı a... s...' diye bağırdı. Tribünlerin pandemi nedeniyle kapalı olması yüzünden ses TV ekranlarına da yansıdı.