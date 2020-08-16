Manchester United'in eski futbolcusu Welbeck Beşiktaş'a önerildi Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e gitmesinin ardından forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta Manchester United'ın eski golcüsü Danny Welbeck gündeme geldi.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonra forvet arayışlarına başlayan ve birçok adayı değerlendiren Beşiktaş'a bir dönem Manchester United'da da forma giyen Watford'lu Danny Welbeck önerildi.

TRT Spor'un haberine göre, Watford'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve transfer listesine koyulan İngiliz yıldız Welbeck'in menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı. 29 yaşındaki oyuncu için kulübünün teklifleri beklediği ve kiralama konusuna sıcak bakılması durumunda siyah beyazlıların da devreye gireceği kaydedildi.

İKİ MEVKİDE DE FORMA GİYEBİLİYOR

Ligin ilk yarısında kadroya giremeyen Welbeck, salgın sonrası ise süre bulmaya başladı. Son 4 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan İngiliz santrfor, bu sezon toplamda 19 kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu 2 kez fileleri sarsabildi.

Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.