Manchester United, kaleci Dean Henderson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Manchester United, kaleci rotasyonuna önemli bir takviye yaparak geçen sezon Sheffield United forması giyen kiralık oyuncusu Dean Henderson ile sözleşme imzaladı. İngiliz kaleci, 5 yıllık kontrat yaparak geleceğini Manchester temsilcisine emanet etti.

Manchester United kaleci rotasyonunu güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Sheffield United'ın 23 yaşındaki Dean Henderson ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.

KİRALIK OYNUYORDU

United altyapısında yetişen ve geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Sheffield United'daki üstün performasıyla öne çıkan Henderson, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.

13 MAÇ GOL YEMEDİ



Dean Henderson, geçen sezon Sheffield United formasıyla çıktığı 36 Premier Lig maçında kalesinde 33 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapattı. Henderson, daha önce Stockport County, Grimsby Town ve Shrewsbury Town'da da kiralık oynadı.

Kaynak: Hürriyet